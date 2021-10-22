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На первом свидании парень украл у девушки телефон в столице

Фото: PxHere 22 октября 2021, 20:53

Девушка обратилась в полицию.

Девушка из Нур-Султана познакомилась с молодым человеком в соцсетях. Продолжить знакомство они решили в кафе, сообщает zakon.kz.

Встретившись в заведении, пара стала распивать спиртные напитки. А когда девушка вышла на танцпол, подозреваемый из ее сумки украл смартфон Huawei и ушел из кафе.

Девушка обратилась в полицию. После непродолжительных поисков полицейские задержали 24-летнего жителя города.

По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. пресс-служба МВД РК

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