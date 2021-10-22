Семей может утонуть в грязи – мусорщики бастуют

В акимате сообщили, что не допустят завала города отходами. А тарифы планируют такие, чтобы были и населению по карману, и коммунальщикам не в убыток.

В Семее бастуют коммунальщики. Они отказываются вывозить мусор, пока власти не поднимут тариф за вывоз отходов, сообщает zakon.kz.

Контейнеры во дворах переполнены, дворы завалены – стоит невыносимый запах, передает КТК.

Водители мусоровозов говорят, что люди сейчас мусорят больше, а расчеты действуют старые.

Будет завал в городе. Все в мусоре будет. Все. Мы не выйдем, пока не поднимут. Приехали вчера, пообещали нам все. А результата нет. Квартиры многие снимают, питание растет все, а зарплаты – нет. грузчик Иван Васильев

Нормы по вывозу мусора и тарифы давно не менялись. На предприятии, которое обслуживает 70% города, говорят, что работают в убыток. Смогли добиться пересмотра устаревших расчетов, но чиновники их все еще не утвердили.

Зарплату поднять не можем, потому что у нас самый низкий тариф по Казахстану – 190 тенге с человека. И сейчас, сами знаете, ГСМ выросли в цене. Водители тоже на себе это чувствуют. Дети, семьи. И это тоже сказывается. Действительно, это неблагодарная работа. И тариф очень низкий. Потому сказывается на зарплате. директор предприятия Бекжан Капышев

В акимате обещают ввести новые расчеты. Для этого привлекли экспертов. Точные цифры пока не называют. Ясно одно: если нормы утвердят, вывоз мусора станет дороже. ​Ну а рабочим придется потерпеть – с ними, говорят, ведут переговоры.

Мы хотим в кратчайшие сроки данный вопрос решить и внести на сессию маслихата, чтобы утвердить новые тарифы. Но сейчас период прохождения этих процедур по расчетам. руководитель отдела ЖКХ акимата г. Семей Амантай Утельбаев

В акимате сообщили, что не допустят завала города отходами. А тарифы планируют такие, чтобы были и населению по карману, и коммунальщикам не в убыток. Между тем переполнены контейнеры уже даже в центре города. И когда весь мусор вывезут, неизвестно.

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