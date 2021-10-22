Алек Болдуин впервые прокомментировал трагедию на съемочной площадке

Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия, - написал Алек Болдуин.

Актер Алек Болдуин впервые прокомментировал трагедию на съемках фильма "Ржавчина", где он застрелил оператора и ранил режиссера, сообщает zakon.kz.

Артист опубликовал два поста в Twitter, в которых сообщил о своем моральном состоянии, а также подтвердил, что продолжает сотрудничество с полицией.

У меня нет слов, чтобы выразить свое потрясение и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей глубокоуважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия, и я поддерживаю связь с ее мужем, предлагая помощь ему и его семье. Алек Болдуин

Несчастный случай произошел сегодня утром по казахстанскому времени, соответственно, вчера вечером в США. Американские СМИ со ссылкой на источники из правоохранительных органов сообщили, что во время съемок вестерна "Ржавчина" 63-летний Алек Болдуин, который является и продюсером, и исполнителем главной роли, ранил двух человек – оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соуза. Это случилось на ранчо в округе Санта-Фе, штат Нью-Мексико.

42-летняя Галина от полученных травм скончалась в больнице. 48-летний режиссер получил ранение в ключицу и сейчас находится в критическом состоянии. Была ли это неисправность холостого патрона или же в оружии оказался боевой заряд, неизвестно. Правоохранительные органы пока не выдвинули обвинения в отношении Болдуина.

Тренировавший Болдуина российский актер и спортсмен Олег Тактаров назвал возможные причины убийства актером оператора. Российский спортсмен и артист рассказал о правилах безопасности на съемках.

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