Instagram разрешит пользователям загружать фото и видео с компьютера

До введения данной функции загружать контент в Instagram возможно было только с мобильных устройств.

Пользователи Instagram смогут наконец загружать фотографии и видеоролики через интернет-браузер на компьютере, сообщает zakon.kz.

Мы рады наконец-то запустить эту функцию. Теперь вы можете размещать фото и видео длительностью до минуты через браузер напрямую в Instagram. пресс-служба соцсети в Twitter

До введения данной функции загружать контент в Instagram возможно было только с мобильных устройств, через браузер можно было исключительно просматривать и оценивать публикации.

Ранее был зафиксирован очередной глобальный сбой в работе Instagram.

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