Ученые назвали лучшее время суток для вакцинации

То же надо учесть при противоопухолевой иммунотерапии, так как это может повысить эффективность процедур.

Активность иммунной системы становится более высокой по утрам, что необходимо учитывать при вакцинации, сообщает zakon.kz

Об этом свидетельствуют результаты исследования Женевского университета (UNIGE) в Швейцарии и Университета Людвига-Максимилиана (LMU) в Германии, передает портал Neuroscience News.

Специалисты провели серию экспериментов на лабораторных мышах и человеческих клетках. Они наблюдали за движением дендритных клеток, которые активно распознают антигены, а затем мигрируют в лимфоузлы, где передают информацию Т-лимфоцитам, ответственным за выработку антител.

Оказалось, что дендритные клетки перемещаются быстрее перед тем, как сам организм переходит в активную фазу. Для мышей это день, а для человека — раннее утро. Именно поэтому вакцинация в это время суток более эффективна. То же надо учесть при противоопухолевой иммунотерапии, так как это может повысить эффективность процедур.

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