Язвы на слизистой рта: Онкологи назвали симптомы рака головы и шеи

Симптомами раковых опухолей в голове и в области шеи названы язвы на слизистой рта, ороговевшие шишкообразные наросты и боли в горле.

По словам онкологов, язвы на слизистой рта, ороговевшие шишкообразные наросты, боли в горле, вызывающие постоянный дискомфорт, могут оказаться признаками развития злокачественных опухолей в голове и области шеи, сообщает zakon.kz.

По словам специалистов, в слюне могут появиться кровянистые выделения. Самым главным признаком онкологии головы и шеи врачи считают отвратительный запах изо рта, пишет Медикфорум.

Онкологи отметили, что чаще всего рак головы и шеи развивается в пазухах носа, ротовой области и гортани. Медики называют курение или алкоголизм главными причинами развития онкологии шеи и головы. Также причиной может стать постоянный контакт с химическими веществами.

Выявить на начальной стадии рак языка или ротовой полости очень трудно, поэтому диагностируются они на поздней стадии, что значительно снижает шансы на излечение.

Материал носит рекомендательный характер, посоветуйтесь с лечащим врачом.

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