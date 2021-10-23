Facebook подал в суд на жителя Украины за продажу данных 178 млн пользователей

Facebook рассчитывает, что суд обяжет украинца возместить ущерб и запретит ему пользоваться сервисами компании.

Компания Facebook выдвинула обвинения против гражданина Украины в краже и продаже личных данных 178 млн пользователей социальной сети, сообщает zakon.kz.

Иск направлен в суд северного округа штата Калифорния в США, пишет РИА Новости.

В заявлении утверждается, что доступ к данным получил Александр Солонченко.

По версии представителей компании, с января 2018 года по сентябрь 2019 года он получил доступ к идентификационным данным аккаунтов и телефонным номерам пользователей. Для этого он применял специальное программное обеспечение, в автоматическом режиме направлявшее пользователям запросы через приложение Messenger.

В мае 2021 года Солонченко, как утверждает Facebook, продал украденную информацию на специализированном онлайн-форуме. Руководство компании рассчитывает, что суд обяжет Солонченко возместить ущерб и запретит ему пользоваться сервисами компании.

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