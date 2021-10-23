Коронавирус в Казахстане: что изменилось за сутки

Приложение zakon.kz
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За прошедшие сутки зарегистрировано 1732 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 22 октября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 1732 случая. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован незначительный спад зараженных в 10 человек. Город Алматы продолжает лидировать по числу заболевших, сообщает zakon.kz.
Всего в стране подтверждено 926 534 случая.Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1979 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 869 940 человек.
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