Алек Болдуин застрелил оператора во время съемок – новые подробности

Ассистент режиссера заверил Болдуина в отсутствии боевых патронов в пистолете – NYT.

Ассистент режиссера заверил актера Алека Болдуина в отсутствии боевых патронов в пистолете, сообщает zakon.kz.

Ассистент режиссера фильма "Раст" говорил актеру Алеку Болдуину, что в пистолете, из которого он случайно застрелил кинооператора и ранил режиссера, нет боевых патронов, пишет РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

В показаниях, которые записал детектив, отмечается, что ассистент режиссера не знал о том, что пистолет заряжен боевыми патронами.

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Инцидент произошел при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма был ранен в ключицу, 42-летняя женщина-оператор Халина Хатчинс получила тяжелое ранение, ее доставили по воздуху в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее.

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