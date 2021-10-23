Димаш Кудайберген опубликовал фото со звездой Китая

Димаш Кудайберген опубликовал в Instagram фото со звездой Китая Zhang Da Da.

Популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген опубликовал в Instagram фото с популярной звездой Китая Zhang Da Da, сообщает zakon.kz.

Димаш Кудайберген отметил, что ведущий на фото запомнился всем своей реакцией на выступление артиста на проекте “I am singer”.

Мы вместе с одной из самых ярких звезд Китая нынешнего времени Zhang Da Da спустя 5 лет повторили наши предыдущие фотографии. Кажется, что есть изменения. 22-летний Димаш и 27-летний Димаш, - написал артист в описании к фотографиям.

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