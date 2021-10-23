Астанчанка попыталась выброситься с 12-го этажа вместе с ребенком

Жители столицы сняли на видео момент спасения женщины с ребенком.

Вечером 22 октября в Нур-Султане молодая мать с ребенком попыталась выброситься с 12-го этажа, сообщает zakon.kz.

В 17:30 на улице Кубрина капитан полиции Кайрат Нариманов на балконе высотки заметил женщину с ребенком на руках, свесившую ноги с 12-го этажа. Она сидела на перилах, намереваясь выпрыгнуть. Полицейский моментально среагировал, забежал в подъезд и поднялся на этаж. Удостоверившись через дверную щель, что женщина его не замечает, сделал решающий рывок и успел схватить ее, – говорится в сообщении пресс-службы ДП г. Нур-Султан.

21-летняя женщина решилась на отчаянный поступок после семейной ссоры. При этом на руках у нее находился полуторагодовалый ребенок.

В этот день у меня был выходной после суточного дежурства. Возвращаясь с детьми из детского сада, увидел во дворе взволнованных граждан и женщину, которая сидела на перилах балкона. Не раздумывая, бросился к подъезду, и в этот момент вместе со мной в лифт забежал один из очевидцев. К счастью, все обошлось, я успел схватить женщину и затащить ее внутрь, – рассказал полицейский.

В отношении супруга, который довел молодую мать до отчаяния, вынесено защитное предписание, семья взята на особый контроль. С женщиной проведена профилактическая беседа и оказана психологическая помощь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!