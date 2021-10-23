О первой в истории уголовно-исполнительной системы трансплантации почки рассказали в КУИС

В КУИС рассказали о первой в истории уголовно-исполнительной системы трансплантации почки.

О первой в истории пенитенциарной системы трансплантации почки рассказала сотрудник отдела медицинского обеспечения КУИС МВД РК Гульжан Мусабаева, передает zakon.kz.

Как сообщается на сайте Polisia.kz майор юстиции Гульжан Мусабаева служит в органах уголовно-исполнительной системы с 2014 года. За весь период службы главный специалист и врач рассмотрела множество обращений как от осужденных, так и их родственников. Каждое из них индивидуально и требует отдельного подхода, в частности, в условиях нетипичных для пенитенциарной системы. Так, в Комитет УИС поступило обращение от супруги осужденного. В своем письме она просила оказать донорскую помощь их четырехлетнему сыну, нуждающемуся в экстренной пересадке почки.

Трансплантация внутренних органов, в данном случае почки, подразумевает наличие здорового донора, совместимого с реципиентом. Нередко донорами выступают сами биологические родители, поскольку для поддержания жизнедеятельности как взрослому, так и детскому организму достаточно наличия хотя бы одной почки, – отмечает Гульжан Мусабаева.

По словам специалиста, на тот момент родной отец ребенка содержался в учреждении средней безопасности ДУИС по Восточно-Казахстанской области. Учитывая тяжелое состояние ребенка, медики незамедлительно назначили прохождение осужденным соответствующих экспертиз. Содействие в данной работе оказал Национальный научный центр материнства и детства (ННЦМД), где под наблюдением специалистов дожидался маленький пациент.

Перевозка осужденного в столицу сопровождалась сотрудниками колонии и Комитета УИС. В состав делегации входила и Гульжан Мусабаева, именно она возглавляла конвоирование, поддерживала связь с врачами ННЦМД и матерью ребенка.

Основные диагностические мероприятия показали совместимость и пригодность органа для дальнейшей трансплантации. Операция прошла успешно, состояние пациентов вскоре стабилизировалось. Осужденный был доставлен обратно в колонию для дальнейшего отбывания наказания. Мужчина, отдавший одну почку своему ребенку, был освобожден из мест лишения свободы в прошлом году, – рассказала сотрудник отдела медицинского обеспечения КУИС.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!