От коронавируса вакцинированы 80% сотрудников группы компаний АО "Самрук-Қазына"

Многие сотрудники, понимая важность прививок, уже надеются на скорую ревакцинацию.

В компаниях группы АО "Самрук-Қазына" продолжается массовая вакцинация работников. На 23 октября первым компонентом вакцинированы 219 615 работников, что составляет 80,6% от общего количества работников группы компаний фонда, сообщает zakon.kz.

При этом 76,2% коллектива, или 207 593 человека, получили оба компонента вакцины от COVID-19. Одна из них – Бакыт Уакбаева – работает оператором-контролером в столичном супермаркете посылок Казпочты.

Я работаю с большим потоком людей ежедневно и понимаю, что вакцинация – единственный шанс на спасение от смертельного заболевания. Я уже получила два компонента вакцины и жду новости о начале ревакцинации, – рассказывает женщина.

Чтобы стимулировать сотрудников активнее вакцинироваться, с самого начала кампании был разработан целый комплекс мер, начиная с челленджа #менекпеалдым #явакцинировался, который запустили в соцсетях топ-менеджеры фонда, и заканчивая предоставлением дополнительных выходных и проведением розыгрышей ценных призов для вакцинированных сотрудников. Большое внимание было уделено разъяснительной работе медиков в коллективах.

Отмечается, что в АО "Национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук" высоких показателей вакцинации достигли во многом именно благодаря персональным беседам медиков с работниками.

В разрезе компаний ситуация по охвату первой дозой вакцины следующая:

- АО "Samruk-Kazyna Construction" – 79 из 80 работников (99%)

- АО "НАК "Казатомпром" – 17 944 из 19 089 работников (94%)

- АО "Самрук-Энерго" - 15 767 из 16 954 работников (93%)

- АО "КазТрансГаз" – 12 160 из 13 189 работников (92%)

- АО "НГК "Тау-Кен Самрук" – 767 из 861 работников (89%)

- АО "Казахтелеком" – 17 643 из 20 321 работника (87%)

- ТОО "Объединенная химическая компания" – 525 из 623 работников (85%)

- АО "KEGOC" – 3744 из 4499 работников (83%)

- АО "НК "Қазақстан темір жолы" – 90 972 из 109 682 работников (83%)

- АО "Эйр Астана" – 4346 из 5355 работников (81%)

- АО "Казпочта" – 14 813 из 18 838 работников (79%)

- АО "Qazaq Air" – 196 из 281 работников (70%)

- АО "НК "КазМунайГаз" – 40 464 из 62 600 работников (65%)

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