Врач предупредил об угрозе заражения несколькими вирусами одновременно

В период осенней волны COVID-19 возросла угроза одновременного заражения разными вирусами и бактериями.

Врач-инфекционист заявил, что в период осенней волны COVID-19 возросла угроза одновременного заражения разными вирусами и бактериями, сообщает zakon.kz.

Кандидат медицинских наук Илья Акинфиев объяснил, что микст-инфекциями называют заболевания, вызванные несколькими (двумя и более) видами вирусов или бактерий. Одним из наиболее частых подобных примеров является вирусная пневмония или коронавирусная пневмония, когда она совмещается с бактериальной, пишет РИА Новости.

Получается, что состояние отягчается, заболевание протекает более тяжело, с более сильной интоксикацией. Также часто встречается одновременное заражение вирусами гепатита B и C, – предупредил Акинфиев.

При этом лечение вирусной микст-инфекции не отличается от системы процедур при заражении одним вирусом, поскольку противовирусная терапия похожа для многих вирусов.

А вот когда микст-инфекция – это вирус и бактерия, алгоритм лечения меняется полностью, и обязательно совместно идут и противовирусные препараты, и антибактериальная терапия, то есть антибиотики, – заключил инфекционист в интервью радио Sputnik.

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