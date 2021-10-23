Казахстанская теннисистка прошла в полуфинал турнира в Джорджии

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Зарина Дияс прошла в полуфинал турнира в Джорджии ITF 8.
В Мейконе (США) в эти дни проходит международный теннисный турнир серии ITF 8, сообщает zakon.kz.
В турнире принимает участие и казахстанская спортсменка Зарина Дияс, пишет НОК РК.
В четвертьфинальном поединке Дияс сумела одержать победу над соперницей из США Викторией Дюваль. Поединок длился 1 час и 16 минут и завершился со счетом 6:1, 6:4.
За выход в финал казахстанской теннисистке предстоит встреча с Беатрис Хаддад Майей (Бразилия).
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