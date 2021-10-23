В отношении владельца лошади приняты меры воздействия в рамках действующего законодательства.

Ночью 22 октября водитель УАЗ попал в больницу после наезда на лошадь в Павлодарской области, сообщает zakon.kz.

22 октября 2021 года в 00:20 возле села Муткенова Актогайского района 57-летний водитель на автомашине УАЗ совершил наезд на лошадь. В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован в больницу. Назначена экспертиза. Проводится проверка, – говорится в сообщении ДП Павлодарской области.

Также установлен владелец лошади, им оказался 45-летний сельчанин села Муткенова, в отношении которого приняты меры воздействия в рамках действующего законодательства.

С начала текущего года на территории Павлодарской области зарегистрировано 451 ДТП, в результате 38 человек погибли, 676 травмированы.

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