Пенсионер из Экибастуза сообщил о заложенной бомбе в парке

Саперы и кинолог со служебно-розыскной собакой провели тщательный осмотр, однако следов взрывного устройства не обнаружили.

Вечером 19 октября в полицию города Экибастуз позвонил неизвестный мужчина и сообщил о заложенном взрывном устройстве в одном из парков города, сообщает zakon.kz.

На место происшествия незамедлительно направили все силы экстренного реагирования.

Саперы и кинолог со служебно-розыскной собакой провели тщательный осмотр, однако следов взрывного устройства не обнаружили. Оперативниками установлен и задержан звонивший аноним. Им оказался экибастузец, 1957 года рождения, который находился в нетрезвом состоянии, – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 273 УК Республики Казахстан ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Полицейские напоминают, что у правоохранительных органов имеются необходимые технические возможности для вычисления такого рода "шутников", которые несут наказание в рамках действующего законодательства.

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