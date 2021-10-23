Шорт-трек: Адиль Галяхметов стал серебряным призером Кубка мира

Адиль Галяхметов занял второе место с результатом 2:18:680.

Казахстан положил первую медаль в свою копилку на этапе Кубка мира по шорт-треку нового сезона, сообщает zakon.kz.

В третий день соревнований в финале "А" на дистанции 1500 метров отличился Адиль Галяхметов.

Казахстанец занял второе место с результатом 2:18:680, немного уступив победителю заезда – опытному россиянину Семену Елистратову. "Бронза" досталась китайцу А.Н. Каю.

Куандык Шынасилов

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