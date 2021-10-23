"Хендрик" и "Игнатц": что натворил шторм в Петербурге

Разрушительные Ураганы "Игнатц" и "Хендрик" обрушились на Петербург.

В ночь на 22 октября на Петербург и Ленинградскую область обрушились шторма "Хендрик" и "Игнатц", которые принесли ураган и проливные дожди. 23 октября стихия утихла, оставив после себя поваленные деревья и затопленные парки, передает zakon.kz.

По сообщению ГТРК Санкт-Петербург, коммунальные и экстренные службы перешли на усиленный режим работы. Закрыты городские сады, скверы и парки. Штормовой ветер – до 28 метров в секунду – уже повалил около 40 деревьев. Наибольший урон понес Пушкинский район: там 16 аварийных "адресов". Не обошлось и без ущерба для автомобилистов.

Реки и каналы Петербурга вышли из берегов. Ветер достигал такой силы, что мосты через Неву и Большую Неву не разводились. Согласно данным с гидропостов, вода в Неве поднялась на 98 сантиметров, а в Финском заливе – на 185 сантиметров.

Потопы произошли и в Ленинградской области. Под водой оказалась парковка одного из жилых комплексов в Сестрорецке. В Выборге – парк Монрепо и набережная. Из-за повышения уровня воды реки Селезневки и частичного затопления проезжей части перекрыт подъезд к Выборгу со стороны Торфяновки. Также из-за шторма нет доступа к форту Риф в Финском заливе. От серьезного наводнения город спасает только комплекс защитных сооружений.

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