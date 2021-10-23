Появилось видео взрыва в цехе по производству пороха под Рязанью

Пожар произошел 22 октября в здании цеха.

В сети появилось видео с момента взрыва в цехе по производству пороха в Рязанской области (Россия), передает zakon.kz.

На кадрах видно, как рабочие переносят мешки, а в момент взрыва пытаются спрыгнуть с платформы, чтобы избежать столкновения с огнем.

Пожар произошел 22 октября в здании цеха в Шиловском районе, в поселке Лесное. В МЧС рассказали, что информация о возгорании поступила в 8:22 (11:22 по Нур-Султану). Причиной пожара в цехе стал взрыв. Погибли 17 человек.

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