Шорт-трек: Денис Никиша взял "бронзу" Кубка мира

В финале "А" на дистанции 500 метров казахстанский спортсмен занял третье место, после венгров Лиу Шаолина Шандора и Джона-Анри Крюгера.

Казахстанские шорт-трекисты еще раз порадовали своих болельщиков на Кубке мира в Пекине, сообщает zakon.kz.

После "серебра" Адиля Галяхметова бронзовой медалью может похвастаться Денис Никиша. В финале "А" на дистанции 500 метров казахстанский спортсмен занял третье место после венгров Лиу Шаолина Шандора и Джона-Анри Крюгера. Казахстанец в решающем заезде особо не пытался занять первое место, так как в финале было только трое участников.

Изначально на дорожку вышли пять спринтеров, из которых двое были дисквалифицированы за фальстарт. Казахстанцу оставалось только доехать без падений и нарушений до финиша, с чем он успешно справился. Заработал медаль и рейтинговые баллы (6400 очков за 3-е место на этапе Кубка мира). Адиль Галяхметов набрал 8000 очков.

Куандык Шынасилов

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