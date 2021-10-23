Мошенники в Алматы брали кредиты по чужим документам

В Алматы двое мошенников набрали кредитов по чужим документам.

В Алматы двое мошенников набрали кредитов более чем на 4 миллиона тенге по чужим документам. За два года подозреваемые успели оформить микрозаймы по паспортным данным 41 человека, передает zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции города Алматы, задержанные – 26-летний мужчина и 27-летняя женщина. Пару подозревают в мошенничестве в отношении микрофинансовой организации, зарегистрированной в Алматы.

Установлено, что задержанные с 2019 года под предлогом перевода денежных средств за покупку товара получали от продавцов интернет-магазинов их ИИН и реквизиты банковской карты. Используя паспортные данные продавцов, они подавали заявку на получение микрокредита на сайте МФО в режиме онлайн. После получения денег снова выходили на связь с продавцами и сообщали им, что по неосторожности перевели им денежные средства, и просили вернуть их на другую банковскую карту, – прокомментировал заместитель начальника ДП Алматы подполковник полиции Рустам Абдрахманов.

Заявление от МФО поступило в полицию после того, как появились просрочки по платежам от 41 человека. Найдя всех "заемщиков", полиция установила их непричастность к оформлению займов.

В отношении подозреваемых расследование уголовного дела окончено производством. Его материалы для вынесения приговора переданы в суд. Подозреваемые находятся под стражей.

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