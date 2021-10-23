Футбольный клуб "Аксу" вышел в Казахстанскую премьер-лигу

После победы над "Окжетпесом" "Аксу" набрал 47 очков и оставил за собой верхнюю строчку в первом дивизионе страны.

В день 60-летия Аксу местный футбольный клуб сделал большой подарок болельщикам всей Павлодарской области, обыграв кокшетауский "Окжетпес" и обеспечив себе путевку в КПЛ на следующий сезон, сообщает zakon.kz.

Игра XXI тура проходила на Центральном стадионе Павлодара. Счет в матче был открыт на 18 минуте – нападающий "Аксу" Мирас Турлыбек реализовал удар с одиннадцатиметровой отметки. Отыграться футболистам из Кокшетау удалось во втором тайме. Автором второго гола на 57-й минуте стал один из самых активных игроков гостей Руслан Болов. На 69-й минуте "Аксу" снова вышел вперед – после удачного розыгрыша аута отличился полузащитник Демият Сламбеков. На 76-й минуте Анатолий Красотин упрочил преимущество аксусцев – 3:1.

После победы над "Окжетпесом" футбольный клуб "Аксу" набрал 47 очков и оставил за собой верхнюю строчку в первом дивизионе страны. Таким образом, команда из Павлодарской области гарантировала себе выход в Казахстанскую премьер-лигу на следующий сезон.

Также в День города самый большой подарок получили сразу 80 аксуских семей – им вручили ключи от квартир. Среди новоселов – сироты, многодетные семьи и многие другие, кто годами ждал получения собственного жилья.

Сразу с двумя праздниками горожан поздравил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков. Глава региона отметил, что Аксу довольно быстро превратился из рабочего поселка в развивающийся моногород, который сегодня снабжает электроэнергией каждого шестого казахстанца и считается одним из крупнейших металлургических центров республики.

Сегодня мы видим, что в городе и его сельской зоне решаются социальные вопросы, вопросы занятости и жилищного обеспечения, – сказал аким. – Искренне поздравляю каждого новосела с Днем города и получением ключей от собственных квартир. Уверен, в новых квартирах всех вас ждут радостные события и счастливые моменты.

Кроме того, в честь 60-летия Аксу в городе появилась одноименная аллея. Сразу 60 елей и тополей высадили вблизи площади государственных символов Казахстана. В массовой посадке приняли участие ветераны, почетные граждане и представители активной молодежи.

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