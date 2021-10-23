СМИ: Готовившая для Болдуина оружие женщина оказалась новичком в профессии

Она дочь популярного голливудского оружейника Телла Рида.

Женщина, которая отвечала за обращение с оружием в ходе съемок с актером Алеком Болдуином, оказалась новичком на этой должности, сообщает zakon.kz.

Месяц назад женщина приняла участие в одном из подкастов, где рассказала о своем первом опыте на съемочной площадке картины "Старый путь" с Николасом Кейджем, передает TMZ.

Тогда Рид призналась, что до последнего сомневалась в своих силах, когда брала на себя работу главного оружейника фильма. А также заявила, что загрузка холостых патронов в винтовку была для нее "самым страшным" делом. Она не знала, как это правильно делать.

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Кроме того, выяснилось, что она является дочерью популярного голливудского оружейника Телла Рида. Он принимал участие в съемках таких проектов, как "Джанго освобожденный" и "Однажды в… Голливуде" режиссера Квентина Тарантино.

Напомним, на съемках "Ржавчины" Болдуин выстрелил из оружия, в котором должны были находиться холостые пули. Однако в стволе оказался боевой патрон, и его осколки попали в оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соусу. Сейчас родители женщины готовятся приехать в США, чтобы найти виновных в смерти дочери.

Съемки фильма приостановлены. Правоохранители проводят расследование.

Накануне актер заявил, что полностью сотрудничает с полицейскими в выяснении обстоятельств ЧП. Кроме того, он рассказал, что поддерживает связь с супругом и родными Галины Хатчинс.

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