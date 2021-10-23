Житель села в ЗКО пытался дать взятку следователю, чтобы избежать "посадки"

В 300 тысяч тенге и 50 долларов США оценил свою свободу житель села Дарьинск.

Житель района Байтерек в Западном Казахстане, пытаясь избежать уголовной ответственности, предложил следователю взятку в тенге и долларах, сообщает zakon.kz.

Подозреваемый в изготовлении поддельных документов житель села Дарьинск, придя на прием к начальнику следственного отдела Приурального ОП, пытался дать ему 300 тысяч тенге и 50 долларов США.

Эпизод зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в кабинетах сотрудников полиции. Начальник СО тут же написал рапорт о произошедшем, взяткодатель задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 367 УК РК ("Дача взятки"). официальный представитель Департамента полиции ЗКО Болатбек Нургожин

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