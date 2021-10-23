ABBA выпустила неизвестный трек сорокалетней давности

Трек Just a notion должен был выйти еще в 1970-х годах. Понятия не имею, почему мы не включили ее в альбом. Это хорошая песня с потрясающим вокалом, - сказал композитор Бьорн Ульвеус.

Легендарная шведская поп-группа ABBA выпустила песню Just A Notion, записанную в 1970-х, сообщает zakon.kz.

Композиция появилась на YouTube-канале коллектива.

Трек Just a notion должен был выйти еще в 1970-х годах. Об этом говорится на странице группы в Instagram.

Just a notion – это до смешного радостная песня. Надеюсь, она вас подбодрит в эти темные времена. Понятия не имею, почему мы не включили ее в альбом. Это хорошая песня с потрясающим вокалом. Мы сыграли ее для издателя во Франции, а потом еще и нескольким друзьям, которым мы доверяли. И как я помню, трек им очень понравился. Так что это загадка, и пусть она так и останется неразгаданной. Бьорн Ульвеус

Just A Notion – третий сингл группы ABBA, выпущенный в 2021 году. Композиция войдет в новый альбом Voyage, релиз которого запланирован на 5 ноября.

В 1994-м был опубликован 90-секундный отрывок песни. Полная версия была представлена в 1999 году в дебютном альбоме трибьют-группы ABBA – Arrival.

Недавно шведский коллектив выступил со своими голограммами в Лондоне.

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