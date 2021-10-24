Ученые назвали один из основных индикаторов здоровья

Здоровый человек способен балансировать на одной ноге на протяжении не менее 20 секунд. Если вам это не под силу, стоит задуматься о своем состоянии.

Как указывают некоторые исследования, способность человека стоять на одной ноге можно считать индикатором его здоровья, сообщает zakon.kz.

Такой вывод сделали ученые из Каледонского университета в Глазго в ходе исследования и опубликовали результаты на портале The Conversation.

Тренировка этой позы может улучшить общее физическое состояние человека и даже продолжительность его жизни. Здоровый человек способен балансировать на одной ноге на протяжении не менее 20 секунд. Если вам это не под силу, стоит задуматься о своем состоянии. Это может свидетельствовать об общем снижении когнитивных функций и поражениях мелких сосудов в мозге.

Маловероятно, что вы простоите без шатания на одной ноге, если страдаете такими заболеваниями, как болезнь Паркинсона или Альцгеймера. То же самое относится и к тем, кто перенес инсульт.

Исследователи утверждают, что длительное сидение или положение полулежа во время бодрствования приводит к мышечной слабости, падениям и снижению физической активности, при этом не имеет значения, какое количество физической активности умеренной или высокой интенсивности присутствует в вашей жизни

Отмечается, что при депрессии, остеопорозе, неврологических патологиях и некоторых других заболеваниях физическая активность снижается. В результате балансировать на оной ноге становится сложнее, из-за чего растет риск падений и переломов.

Привычку стоять на одной ноге можно выработать с помощью разных физических упражнений. По словам авторов издания, принимать эту позу с закрытыми глазами гораздо сложнее. Этот метод в долгосрочной перспективе способен снизить риск падений. При отсутствии возможности использовать зрение, мозг будет задействовать другие органы равновесия.

Кроме того, это упражнение увеличивает минеральную плотность костей у людей старше 70 лет.

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