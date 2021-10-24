Раненный Болдуином режиссер рассказал о погибшем операторе

В интервью он отметил, что погибшая "всегда побуждала его становиться лучше".

Режиссер фильма "Ржавчина" Джоэл Соуза выразил соболезнования в связи с произошедшим на съемках картины трагическим инцидентом, во время которого известный актер Алек Болдуин случайно убил оператора Галину Хатчинс, сообщает zakon.kz.

В интервью изданию Deadline, он отметил, что погибшая "всегда побуждала его становиться лучше".

Я опустошен потерей моего другая и коллеги Галины. Она была доброй, энергичной, невероятно талантливой. Она боролась до последнего и всегда подталкивала меня к тому, чтобы становиться лучше. Мои мысли - с ее семьей в это тяжелое время. Джоэл Соуза

Сейчас, как сказал Соуза, он думает о ее семье "в это самое трудное время". Кроме того, он поблагодарил сообщества кинематографистов, а также жителей Санта-Фе и сотен незнакомых людей за поддержку.

Это, несомненно, поможет моему выздоровлению, - подчеркнул он.

Печальный инцидент случился ранее на съемочной площадке в США. Алек Болдуин выстрелил из огнестрельного оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами, в сторону съемочной группы. В результате Галина Хатчинс получила ранение шеи, после чего ее доставили на вертолете в больницу города Альбукерке. Несмотря на все усилия, врачам не удалось спасти ее жизнь.

Читайте также: СМИ: Готовившая для Болдуина оружие женщина оказалась новичком в профессии

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!