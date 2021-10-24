Казах из Омска одолел бразильца в турнире по смешанным единоборствам

Бой продлился всю отведенную трехраундовую дистанцию, и полностью прошел в стойке.

Российский боец Ильяс Хамзин нанес поражение бразильцу Мишелю Сильве в главном поединке турнира RCC Intro 17, сообщает zakon.kz.

Поединок в категории до 77 кг закончился раздельным решением судей, передает Спорт-Экспресс.

Бой продлился всю отведенную трехраундовую дистанцию, и полностью прошел в стойке.

Размены ударами были зрелищными, оба спортсмена доносили свои выстрелы до цели. Бразилец демонстрировал хорошее передвижение, здорово работал на ногах, но Хамзин доставал соперника и лоу-киками, и ударами по корпусу. пресс-служба RCC

Ильяс Хамзин, этнический казах, проживающий в Омске, одержал 8-ю победу в ММА при двух поражениях.

На счету Сильвы теперь десять поражений.

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