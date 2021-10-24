Эксперт назвал единственный способ выжить в падающем лифте

Не стоит пытаться подпрыгнуть в момент, когда произойдет касание кабины с землёй, предупреждают эксперты.

Инженер-физик, электромеханик Алексей Золотарев назвал единственный существующий способ выжить в падающем лифте, сообщает zakon.kz.

По словам специалиста, категорически нельзя в такой ситуации стоять прямо, поскольку при ударе о землю на нижние конечности обрушится огромный вес и пострадавший "лишится ног, костей и, как следствие, из-за большой потери крови погибнет", пишет "Вечерняя Москва".

При падении лучше лечь на спину. Такая поза позволит распределить силу удара по всему телу. Вы сможете избежать более серьезных повреждений. Также следует прикрыть голову руками, поскольку в момент удара лифт разрушится. Нужно защитить голову от обломков, – рассказал Золотарев.

По его словам, чего не стоит делать, так это пытаться подпрыгнуть в момент, когда произойдет падение. Ведь скорость, с которой мчится лифт, намного выше, чем скорость человеческого прыжка. В этом случае пострадавший получит еще больше травм и даже может удариться головой о потолок лифта, заключил специалист.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!