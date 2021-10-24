Названы причины агрессии у подростков в школе

Одной из причин роста насилия, в том числе и среди подростков, психолог назвал бедность.

Кандидат психологических наук назвал причины агрессии у подростков в школе, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказал руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов в беседе с изданием "Коммерсант".

Одной из причин роста насилия, в том числе и среди подростков, психолог назвал бедность. По его словам, невысокие зарплаты у педагогов приводят к тому, что те не могут быть образцом для подражания учеников.

Они будто юродивые в каком-то смысле, чудаки. Бизнесом надо заниматься или блогером становись, но не думай идти в токари, слесари и учителя, – подчеркнул он, отметив, что из-за этого цели и идеалы у подростков обламываются о реальность.

Кроме того, агрессии могут способствовать конфликты в семье, так как дети в этом случае видят четкую модель поведения.

Люди в основном не обращают внимания на то, как они себя ведут в присутствии детей, не задумываются о своей агрессивности, не пытаются ее избежать, – подчеркнул он.

Кроме того, на ребенка влияет социальная и информационная среда.

По словам психолога, раньше школа была "практически сакральным местом, как церковь или кладбище".

Постепенно школа превратилась просто в здание, куда ходят на уроки. Насилие в ее стенах стало допустимым, – отметил он.

Он также подчеркнул, что проблема буллинга существовала всегда, но стала особенно острой в 1990-2000 годах.

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