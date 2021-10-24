За сутки в Казахстане зарегистрировано 1677 случаев COVID-19

Всего в стране подтверждено 928 211 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 23 октября 2021 года. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован небольшой спад зараженных в 55 человек. Павлодарская область обогнала Алматы и стала антилидером по числу заболевших КВИ (+234), сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1677 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 165,

в городе Алматы – 227,

в городе Шымкент – 48,

в Акмолинской области – 136,

в Актюбинской области – 44,

в Алматинской области – 131,

в Атырауской области – 34,

в ВКО – 70,

в Жамбылской области – 29,

в ЗКО – 49,

в Карагандинской области – 153,

в Костанайской области – 133,

в Кызылординской области – 30,

в Мангистауской области – 13,

в Павлодарской области – 234,

в СКО – 146,

в Туркестанской области – 35.

Всего в стране подтверждено 928 211 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1863 человека выздоровели от коронавирусной инфекциииз них:

в городе Нур-Султан – 76,

в городе Алматы – 338,

в городе Шымкент – 36,

в Акмолинской области – 123,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 60,

в Атырауской области – 66,

в ВКО – 220,

в Жамбылской области – 19,

в ЗКО – 10,

в Карагандинской области – 162,

в Костанайской области – 319,

в Кызылординской области – 28,

в Мангистауской области – 62,

в Павлодарской области – 212,

в СКО – 107,

в Туркестанской области – 25.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 871 803 человека.

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