За сутки в Казахстане зарегистрировано 1677 случаев COVID-19

Приложение zakon.kz
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Всего в стране подтверждено 928 211 случаев.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 23 октября 2021 года. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован небольшой спад зараженных в 55 человек. Павлодарская область обогнала Алматы и стала антилидером по числу заболевших КВИ (+234), сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1677 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 928 211 случаев.Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1863 человека выздоровели от коронавирусной инфекциииз них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 871 803 человека.
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