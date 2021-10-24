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За сутки в Казахстане зарегистрировано 1677 случаев COVID-19

Фото: zakon.kz/Павел Михеев 24 октября 2021, 08:00

Всего в стране подтверждено 928 211 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 23 октября 2021 года. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован небольшой спад зараженных в 55 человек. Павлодарская область обогнала Алматы и стала антилидером по числу заболевших КВИ (+234), сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1677 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 165,
  • в городе Алматы – 227,
  • в городе Шымкент – 48,
  • в Акмолинской области – 136,
  • в Актюбинской области – 44,
  • в Алматинской области – 131,
  • в Атырауской области – 34,
  • в ВКО – 70,
  • в Жамбылской области – 29,
  • в ЗКО – 49,
  • в Карагандинской области – 153,
  • в Костанайской области – 133,
  • в Кызылординской области – 30,
  • в Мангистауской области – 13,
  • в Павлодарской области – 234,
  • в СКО – 146,
  • в Туркестанской области – 35.

Всего в стране подтверждено 928 211 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1863 человека выздоровели от коронавирусной инфекциииз них:

  • в городе Нур-Султан – 76,
  • в городе Алматы – 338,
  • в городе Шымкент – 36,
  • в Акмолинской области – 123,
  • в Актюбинской области – 0,
  • в Алматинской области – 60,
  • в Атырауской области – 66,
  • в ВКО – 220,
  • в Жамбылской области – 19,
  • в ЗКО – 10,
  • в Карагандинской области – 162,
  • в Костанайской области – 319,
  • в Кызылординской области – 28,
  • в Мангистауской области – 62,
  • в Павлодарской области – 212,
  • в СКО – 107,
  • в Туркестанской области – 25.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 871 803 человека.

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