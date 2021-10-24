Голосование на выборах президента началось в Узбекистане

В республике создано 9925 избирательных участков.

Утром 24 октября в Узбекистане началось голосование на выборах президента, сообщает zakon.kz.

Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (09:00 по Нур-Султану).

Все пять политических партий, официально действующих в стране, зарегистрировали кандидатов. По мнению экспертов, главным кандидатом на победу на выборах остается нынешний президент – 64-летний Шавкат Мирзиёев, выдвинутый самой многочисленной Либерально-демократической партией Узбекистана (УзЛиДеП), – пишет РИА Новости.

Конкуренцию ему составят председатель Демократической партии "Национальное возрождение" Алишер Кадыров, кандидат от Экологической партии Нарзулла Абламурадов, представитель Социал-демократической партии "Справедливость" Бахрам Абдухалимов, а также кандидат от Народно-демократической партии Максуда Варисова.

Голосование продлится до 20:00 (21:00 по Нур-Султану). Всего в республике создано 9925 избирательных участков, еще около ста, включая выездные пункты, будут работать в диппредставительствах Узбекистана за рубежом. Центризбирком внес в Единый электронный список избирателей около 19,9 млн человек. При этом более 400 тыс. граждан приняли участие в досрочном голосовании, которое проходило с 14 по 20 октября.

Для обеспечения безопасности МВД Узбекистана задействует более 53 тыс. своих сотрудников и представителей общественности. Граждан, которые придут на избирательные участки, будут проверять на предмет соблюдения карантинных ограничений и правил общественной безопасности. В связи с продолжающейся пандемией голосующим будут выдавать одноразовые маски, перчатки и дезинфицирующие средства для рук. Кроме того, на всех избирательных участках развернуты медпункты, в которых заняты более 21 тыс. медицинских работников.

Следить за ходом выборов будут порядка тысячи международных наблюдателей от СНГ, Парламентской Ассамблеи СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества, ОБСЕ, ЮНЕСКО и других, а также 268 представителей из 41 государства. Освещать выборы аккредитованы 116 зарубежных и около 1,5 тыс. местных журналистов.

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