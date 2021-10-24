Четверть спецтехники не готова к зиме в Акмолинской области

В регионе осмотрено около двухсот снегоуборочных машин и прочей техники.

Почти полсотни единиц техники не готовы к зимнему содержанию дорог в Акмолинской области, сообщает zakon.kz.

К такому выводу пришли полицейские региона, решившие проверить перед холодами коммунальные организации, передает "Хабар 24". Осмотрено около двухсот снегоуборочных машин и прочей техники.

Требования от нас как уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения – это своевременный выезд дорожной техники. Поэтому мы и проверяем, исключая его поломки, невыезд своевременный, наличие запчастей, противогололедного материала, а также наличие ГСМ запаса. руководитель отдела Управления административной полиции Айбек Хасенов

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