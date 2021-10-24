Врач перечислил продукты, снижающие уровень холестерина

Для снижения уровня "плохого" холестерина следует нормализовать уровень сахара в крови.

Врач-диетолог рассказал, что для снижения уровня "плохого" холестерина следует нормализовать уровень сахара в крови, сообщает zakon.kz.

По словам Алексея Ковалькова, для этого следует употреблять достаточно белка и клетчатки, которой, например, богаты отруби. Также он включил в этот список пектины, которые, в свою очередь, образуются в несобранных вовремя яблоках, пишет РИА Новости.

Также медик посоветовал убрать из рациона быстрые углеводы и оставить сложные.

Количестве углеводов не должно превышать 110-115 граммов на человека в сутки. Конечно, идеально рассчитать для каждого человека персонально с учетом его умственных и физических нагрузок, – пояснил врач.

Ковальков порекомендовал устранить хронические проблемы, приводящие к реактивному воспалению, связанному с повышенным уровнем холестерина: гайморит, колит, энтерит, гастрит и больные зубы.

Материал носит рекомендательный характер, посоветуйтесь с лечащим врачом.

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