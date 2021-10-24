День памяти погибших ракетчиков отмечают в Байконуре

На космическом комплексе отмечают День памяти ракетчиков, погибших 24 октября 1960 и 24 октября 1963 года при испытаниях ракетно-космической техники.

На космическом комплексе "Байконур" отмечают День памяти ракетчиков, погибших 24 октября 1960 и 24 октября 1963 года при испытаниях ракетно-космической техники, сообщает zakon.kz.

Погибшие ракетчики – герои, знавшие, что они рискуют жизнями, и память о них нужно чтить и передавать из поколения в поколение. Эти жертвы не были напрасными – созданное ракетное оружие обеспечило безопасность нашей Родины, предотвратило угрозу ядерной войны. Память об испытателях космодрома "Байконур", погибших при испытаниях новой ракетно-космической техники, будет вечно жить в наших сердцах. Глава администрации города Байконур Константин Бусыгин

24 октября 1960 года погибли 57 военных и 17 гражданских специалистов. Ранения и ожоги получили 49 человек, большинство из которых скончались уже в госпитале.

Катастрофа сразу же была засекречена. Документы обнародовали только в 1995 году. Из выводов государственной комиссии следует, что трагедия 24 октября 1960 года во многом произошла из-за того, что в "связи с осложнением военно-политической обстановки" время на создание баллистической ракеты Р-16 "было резко сокращено".

Через три года, 24 октября 1963 года, на космодроме произошла еще одна трагедия. Во время испытаний новой ракеты "Р-9А" в шахтно-пусковой установке возник пожар, в огне которого погибли 8 человек. Только в 1999 году Военный совет ракетных войск стратегического назначения (РВСН) принял ходатайство о награждении орденами мужества (посмертно) 99 человек, участвовавших в испытаниях.

С тех пор 24 октября на космодроме "Байконур" официально отмечается как День памяти погибших ракетчиков.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!