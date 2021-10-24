Фермер из Жамбылской области разводит африканских страусов

Экзотические птицы хорошо адаптировались к местному климату.

В Жамбылской области фермер разводит африканских страусов. Абдрахим Куанышбаев приобрел месячных птенцов четыре года назад, сообщает zakon.kz.

Как пишет Хабар 24, за это время они уже достигли зрелого возраста и впервые начали нестись. Вес одного страусиного яйца составляет примерно полтора килограмма. Экзотические птицы хорошо адаптировались к местному климату.

Ухаживать за ними, как оказалось, совсем не сложно. Пока в хозяйстве только два страуса. В рационе трехразового питания отруби, клевер и хлеб. В планах фермера – открыть зоологический уголок.

Приобрели еще белых лебедей, павлины есть у нас. В планах – создать такой птичий зоопарк, чтобы был для детей. На следующий год нам надо будет приобрести еще одну матку, потому что одна, оказывается, не пойдет для страусов. Мы хотим приобрести инкубатор, чтобы самим инкубировать и выводить. глава крестьянского хозяйства Абдрахим Куанышбаев

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