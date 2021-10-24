Вылетела на встречку: Астанчанин погиб при лобовом столкновении на трассе

Еще пятеро получили различные ранения.

41-летний житель Нур-Султана погиб в результате лобового столкновения двух автомашин на трассе в Акмолинской области, сообщает zakon.kz.

Авария произошла 22 октября на автодороге Кокшетау – Костанай недалеко от села Еленовка. 34-летняя жительница Нур-Султана, управляя автомашиной Volkswagen Golf, выехала на встречную полосу, где допустила лобовое столкновение с кроссовером KIA Sportage, за рулем которого находился 55-летний житель Костаная.

В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончался пассажир автомашины Volkswagen Golf, 41-летний житель Нур-Султана. С различными травмами в приемный покой многопрофильной областной больницы доставлены водитель и два пассажира автомашины Volkswagen Golf, водитель и пассажир автомашины марки KIA Sportage, – говорится в сообщении ДП Акмолинской области.

По факту ДТП полицейские начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения". Назначена экспертиза.

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