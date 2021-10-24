Карантинные меры смягчили в Актюбинской области

Внесены изменения в постановление главного государственного санитарного врача Актюбинской области.

Внесены изменения в постановление главного государственного санитарного врача Актюбинской области "Об ограничительных карантинных мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения", сообщает zakon.kz.

Согласно документу, для всех объектов, участвующих в проекте Ashyq, разрешено работать до 03.00, лидерам проекта Ashyq – до 05.00.

В субботние и воскресные дни допускается работа объектов при условии наличия безопасного "зеленого" статуса (вакцинация, наличие ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, наличие постоянного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ или переболевшие КВИ в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей.

На территории области разрешено проведение спортивных тренировок для национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах). Также разрешено проведение учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд при условии предоставления документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 спортсменами и тренерским составом.

Согласно постановлению, разрешена работа санкционированных видов уличной торговли продуктами питания (в том числе объектов, реализующих продукты быстрого питания, пончики, мороженое, кофе на вынос, овощные палатки и другие) с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий.

С полным текстом постановления можете ознакомиться здесь.

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