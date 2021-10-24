Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана

25 октября в трех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

25 октября в трех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, на западе, севере области 15-20 м/с. В г. Петропавловск ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с, – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской области ветер западный, северо-западный, днем на западе области порывы 15-20 м/с.

На севере Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере области 15-20 м/с.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!