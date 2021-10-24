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Казахстанка завоевала "серебро" на международном турнире по маунтинбайку в Турции

Фото: olympic.kz 24 октября 2021, 15:59

Первое место осталось за украинкой.

Представительница команды Казахстана по маунтинбайку Алина Саркулова завоевала серебряную медаль на международном турнире в Турции, передает zakon.kz.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет РК.

Алина Саркулова заняла второе место в гонке Sakarya MTB Cup, – говорится в сообщении.

Первое место осталось за украинкой Ириной Поповой. Бронзовую медаль в свой актив записала Варинторн Фетпрапхан из Таиланда.

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