Казахстанка завоевала "серебро" на международном турнире по маунтинбайку в Турции

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Первое место осталось за украинкой.
Представительница команды Казахстана по маунтинбайку Алина Саркулова завоевала серебряную медаль на международном турнире в Турции, передает zakon.kz.
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет РК.
Алина Саркулова заняла второе место в гонке Sakarya MTB Cup, – говорится в сообщении.
Первое место осталось за украинкой Ириной Поповой. Бронзовую медаль в свой актив записала Варинторн Фетпрапхан из Таиланда.
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