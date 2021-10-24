17 медалей привезла сборная Казахстана с Чемпионата мира по кикбоксингу

Из них - 6 золотых.

С 15 по 24 октября в итальянском городе Лидо-ди-Йезоло прошел Чемпионат мира по кикбоксингу, сообщает zakon.kz.

В соревнованиях приняли участие около 1600 спортсменов из 65 стран. Сборная Казахстана завоевала шесть золотых, одну серебряную и 10 бронзовых медалей. пресс-служба Министерства культуры и спорта РК

Чемпионами стали Динмухаммед Баймуратов, Ерлан Шагбан, Максат Усип, Фазреддин Сафаров, Нурсултан Жумабаев, Нурдаулет Калшора.

Серебряный призер – Азамат Утемисов.

Бронзовыми призерами стали Серикбол Ермеков, Батырхан Куандыков, Ариза Сманова, Дулат Дуйсенов, Жандос Назарбеков, Чингисхан Тлемисов, Берик Халыков, Бибарыс Сауханбек, Адиль Мырзагали, Дидар Тулебаев.

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