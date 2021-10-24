Землетрясение магнитудой 6,5 балла произошло на Тайване

К настоящему времени данные о пострадавших и ущербе не поступали.

На северо-востоке Тайваня произошло сильное землетрясение магнитудой 6,5 балла, сообщает zakon.kz.

Подземные толчки были зафиксированы вблизи городского уезда Илань на северо-востоке острова, передает РИА Новости со ссылкой на Китайский сейсмологический центр.

Толчки меньшей силы были зафиксированы по всему острову и на китайском побережье в провинции Фуцзянь.

К настоящему времени данные о пострадавших и ущербе не поступали.

Очаг землетрясения находился на глубине почти 70 километров в окрестностях города Илань.

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