Талибы обвинили игиловцев в терроризме и арестовали

В результате диверсии в ночь на пятницу, приведшей к разрушению опор ЛЭП в пригороде Кабула, до сих пор без электричества остаются афганская столица и ряд провинций.

На севере Афганистана арестованы четверо сторонников террористической группировки "Исламское государство", сообщает zakon.kz.

Об этом начальник генштаба "Талибана" (организация, запрещенная в Казахстане) Кари Фасихуддин Фитрат Бадахшани написал в Twitter.

В результате диверсии в ночь на пятницу, приведшей к разрушению опор ЛЭП в пригороде Кабула, до сих пор без электричества остаются афганская столица и ряд провинций.

Ранее бывший председатель Комитета по обороне в палате представителей Мир Хайдар Афзали заявил, что филиал террористической группировки "Исламское государство" в Афганистане "Вилоят Хорасан" пытается укрепить свои позиции на севере страны.

В Афганистане произошло несколько терактов, ответственность за которые возложили на "ИГ", в том числе взрыв в мечети в Кабуле.

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