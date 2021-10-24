В Нур-Султане прохожие бросились в реку, чтобы спасти девочку

Столичные спасатели теперь ищут героев.

Инцидент произошел 24 октября в Нур-Султане около 14:30, сообщает zakon.kz.

Прохожие видели, как с моста "Атырау" в воду спрыгнул подросток. На место вызвали спасателей, а двое неравнодушных прохожих бросились за девочкой в воду.

Когда спасатели прибыли на моторной лодке, прохожие доплыли до девочки и пытались дотащить ее до берега.

Спасатели, взяв ребенка, незамедлительно выехали в центр оперативно-спасательного отряда для оказания первой медицинской помощи. К счастью, девочку, 2006 г.р., удалось спасти. На место были вызваны Департамент полиции и родители подростка. пресс-служба ДЧС города Нур-Султан

Департамент по ЧС г. Нур-Султан просит граждан, кому известны данные людей, которые помогли спасти из воды подростка, обратиться личным сообщением на официальную страницу либо позвонив по телефонам: 55-96-60, 87015140706.

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