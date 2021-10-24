Стрельба на дороге в Каскелене – участники кортежа привлечены к ответственности

Их обвинили в грубом нарушении правила дорожного движения.

История со свадебным кортежем, один из участников которого открыл стрельбу в воздух прямо из машины, получила продолжение, сообщает zakon.kz.

"Воином дороги" оказался 25-летний житель Карасайского района. Его нашли и возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Проводится досудебное расследование. Но на этом все не закончилось.

Полицейскими Карасайского РУП установлены остальные участники кортежа, которых обвинили в грубом нарушении правил дорожного движения во время свадебных катаний.

На водителей автомобилей Hundai и Mersedes составлены административные материалы в соответствии со ст. 595 ч. 2, 590 ч. 2 КоАП РК ("Движение задним ходом, управление авто без государственных регистрационных номерных знаков").

Водители подвергнуты административной ответственности, а их транспортные средства водворены на штрафную стоянку. пресс-служба ДП Алматинской области

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