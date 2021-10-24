"Барыс" терпит третье поражение подряд в КХЛ

Столичные хоккеисты потерпели уже третье подряд поражение в регулярном чемпионате КХЛ, уступив на своем льду "Северсталю" из Череповецка – 1:5.

Хоккейный клуб "Барыс" продолжает огорчать своих болельщиков серией поражений, сообщает zakon.kz.

24 октября столичные хоккеисты потерпели уже третье подряд поражение в регулярном чемпионате КХЛ, уступив на своем льду "Северсталю" из Череповецка – 1:5. Россияне владели преимуществом в стартовые два периода, забив по одной шайбе в каждом из отрезков игры. У гостей отличились Адам Лишка и Якоб Стенквист.

В начале третьего периода хозяева в лице Аркадия Шестакова немного сократили отставание. Но три гола подряд "Северстали" решили исход поединка. Важные шайбы за череповчан забили Игорь Гераськин, Роберт Рооба и Владислав Кодола.

Следующий матч "Барыс" проводит на выезде 26 октября с "Сибирью" из Новосибирска.

Куандык Шынасилов

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