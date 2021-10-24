Токаев посетил Ахалтекинский конный комплекс

В ходе мероприятия почетным гостям было показано шоу конных наездников.

Глава государства, прибывший с государственным визитом в Туркменистан, вместе с Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым посетил ипподром Ахалтекинского конного комплекса.

Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с коллекцией лошадей Президента Туркменистана, передает Акорда. В ходе мероприятия почетным гостям было показано шоу конных наездников.

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