Стивен Сигал назвал ответственных за выстрел Болдуина

Сигал подчеркнул, что револьвер 44 Magnum, из которого стрелял Алек Болдуин, очень мощный, и люди часто не понимают, что от одного неверного движения может произойти выстрел, который убьет человека.

Голливудский актер Стивен Сигал заявил, что причиной трагедии на съемках фильма "Ржавчина" с участием Алека Болдуина могла стать халатность персонала, который работает с реквизитом, сообщает zakon.kz.

В эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" он рассказал, что ходили слухи, что ответственная за оружие сотрудница только недавно начала заниматься этой профессией.

Эта трагедия похожа на происшествие 1993 года, когда во время съемок фильма "Ворон" из-за неправильно заряженного пистолета погиб актер Брэндон Ли, сын Брюса Ли.

Сигал рассказал, что расследовал причины той трагедии и доказал свою версию.

Тогда наняли специалистов, но они оказались недостаточно профессиональны. Возможно, они использовали предоставленное для съемок оружие, чтобы просто пострелять. Оказалось, что в оружии осталась настоящая пуля. То есть они вынули порох, но оставили праймер (химвещество и/или устройство, которое запускает горение взрывчатого вещества, выталкивающего снаряд из ствола). Стивен Сигал

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Сигал подчеркнул, что револьвер 44 Magnum, из которого стрелял Алек Болдуин, очень мощный, и люди часто не понимают, что от одного неверного движения может произойти выстрел, который убьет человека. Он рассказал, что люди требуют, чтобы кто-то нес ответственность за подобные происшествия, возможно, правительство, но на съемочной площадке есть департамент реквизита. Он отвечает за обращение с оружием и несет полную ответственность за то, что с ним происходит на съемках.

К слову, до инцидента с Болдуином оружие на съемочной площадке "случайно" стреляло уже дважды. Дублер актера в субботу, 16 октября, случайно произвел два выстрела после того, как ему сказали, что в пистолете нет боеприпасов.

Кроме того, выяснилось, что за несколько часов до происшествия полдюжины рабочих покинули съемочную площадку, протестуя против условий работы и игнорирования техники безопасности.

21 октября американский актер Алек Болдуин в ходе съемки одной из сцен выстрелил из оружия и ранил двух человек – оператора-постановщика Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соузу. Галина вскоре скончалась в больнице, несмотря на усилия врачей.

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