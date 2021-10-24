В Эль-Класико "Реал" оказался сильнее "Барселоны"

Первая игра сезона прошла на стадионе "Ноу Камп", в родных стенах каталонского клуба.

280 встреча между испанскими грандами "Барселоной" и "Реалом" закончилась победой королевского клуба, сообщает zakon.kz.

Первое Эль-класико нынешнего сезона прошло на стадионе "Ноу Камп", в родных стенах каталонского клуба. К разочарованию местных фанатов футбола, заполнивших до отказа свой родной стадион, "Барса" проиграла – 1:2.

Счет на 32-й минуте матча открыл "Реал", в составе мадридцев отличился Давид Алаба. Во втором тайме Васкес Лукас удвоил результат – 2:0. А на 97-й минуте поединка почти с финальным свистком матча Серхио Агуэро все-таки один раз поразил ворота "Реала".

История встреч этих коллективов началась более века назад, первая игра прошла в далеком 1902 году, 14 мая. Тогда успех праздновала "Барселона" – 3:1. И к текущему моменту у "Барсы" 115 побед, у "Реала" – 103, остальные встречи завершились вничью.

Куандык Шынасилов

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